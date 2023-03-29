Почти весь теневой рынок выписок из ЕГРН устранили в России
Теневой рынок выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в России сократился на 99% за последние три года, сообщили в Росреестре.
«Мероприятия, которые мы проводим совместно с правоохранительными органами, помогают защитить имущественные и финансовые интересы граждан, их персональные данные. Теневой рынок продажи выписок из ЕГРН в сети сокращен на 99%, а осведомленность заявителей об официальных источниках информации повысилась», — сообщил глава ведомства Олег Скуфинский (его цитирует РБК).
Там уточнили, что заблокировано более 343 незаконных сайтов-двойников Росреестра.
Изменения в предоставлении выписок из ЕГРН
С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасного использования личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.
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