Закон, который упростит продажу жилья с маткапиталом, внесут в Госдуму в ближайшее время
Законопроект, который упростит продажу квартир, купленных в ипотеку с помощью материнского капитала, внесут в Госдуму в ближайшее время.
«Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки», — рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».
В России с начала года обсуждают способы упростить сделки с жильем, купленном на средства маткапитала. Звучали предложения отменить обязанность родителей выделять детям доли в таком жилье. При покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал и есть доля ребенка, сделку приходится согласовывать в органах опеки. Из-за ожидания решения продавцам приходится идти на уступки и делать скидки. В случае, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия, сделка может быть невозможна в принципе.
Также правительство России планирует упростить процесс получения согласия органов опеки. Его можно будет получить в электронном виде через «Госуслуги» или по запросу в МФЦ.