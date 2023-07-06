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Закон, который упростит продажу жилья с маткапиталом, внесут в Госдуму в ближайшее время

Дата публикации: 06 июл 2023
Закон, который упростит продажу жилья с маткапиталом, внесут в Госдуму в ближайшее время

Законопроект, который упростит продажу квартир, купленных в ипотеку с помощью материнского капитала, внесут в Госдуму в ближайшее время.

«Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки», — рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая на конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики».

В России с начала года обсуждают способы упростить сделки с жильем, купленном на средства маткапитала. Звучали предложения отменить обязанность родителей выделять детям доли в таком жилье. При покупке другой квартиры вместо той, где использовался маткапитал и есть доля ребенка, сделку приходится согласовывать в органах опеки. Из-за ожидания решения продавцам приходится идти на уступки и делать скидки. В случае, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия, сделка может быть невозможна в принципе.

Также правительство России планирует упростить процесс получения согласия органов опеки. Его можно будет получить в электронном виде через «Госуслуги» или по запросу в МФЦ.

Читайте также: Материнский капитал на улучшение жилищных условий в 2023 году

Материнский капитал
Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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