Юрист раскрыл мошенническую схему с лишением жилья
Телефонные мошенники начали использовать новую схему, позволяющую лишить россиян жилья. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают об оформлении на гражданина кредитов в «десятке банков». В то же время как залог якобы указана квартира жертвы. В качестве решения преступник предлагает срочно перевести денежные средства на безопасные счета, а квартиру временно оформить на «сотрудника ФСБ».
Эксперт отмечает, что в схеме участвуют несколько человек: «сотрудник ФСБ из отдела по борьбе с финансированием терроризма», «следователь», «сотрудница ЦБ» и даже «оператор с портала «Госуслуги». В атмосфере психологического давления человек передает мошенникам как деньги, так и недвижимость.
Соловьев подчеркнул, что жертву могут заставить указать недвижимость в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека» или продать ее, а деньги перевести на «безопасный» счет. Человеку это аргументируют тем, что недвижимость «вот-вот уплывет в чужие руки».
Юрист считает, что мошенники заранее подбирают жертв, которыми в основном становятся пожилые люди. Он напомнил, что сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам.
Если же мошенникам удалось обмануть человека, то стоит добиваться возбуждения уголовного дела и попросить следователя наложить арест на имущество. Так гражданин сможет жить в квартире до конца следствия.
Ранее Домклик писал, что ЦБ совместно с банками будет раскрывать схемы мошенников с 1 октября.