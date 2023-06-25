Три ответа, которые отпугнут мошенников при продаже квартиры
Продавцы недвижимости не меньше, чем покупатели, рискуют стать жертвами мошенников. Чтобы защитить себя, запомните три ответа, которые помогут вам обезопасить сделку и отпугнут мошенников.
При передаче денег я воспользуюсь услугами банка
Банк — самое безопасное место для проведения и передачи денег при сделке купли-продажи. Чтобы всё прошло максимально гладко, воспользуйтесь сервисом безопасных расчётов.
Почему это важно
Соглашаясь на передачу наличных из рук в руки, вы рискуете:
- Остаться без денег
Нет никаких гарантий, что покупатель действительно переведёт средства после оформления документов.
- Получить меньшую сумму
Пересчитать вручную целую стопку денег не так просто. А самостоятельно проверить каждую купюру на подлинность — вообще за гранью реального.
Я не даю номер своей карты до подписания договора задатка
Внесение аванса — заманчивое предложение для продавца квартиры. Но не спешите им воспользоваться, если покупатель сразу же хочет перевести его на вашу карту.
Для начала пригласите человека посмотреть квартиру, затем предложите подписать договор задатка или авансовое соглашение и только потом поделитесь номером карты. Именно номером карты, а не пином и не цифрами на обороте.
Почему это важно
Старая схема мошенничества, которая всё ещё процветает (и не только в сфере продажи недвижимости): продавец, воодушевлённый предложением потенциального покупателя немедленно перечислить задаток на карту, сдаёт тому все явки и пароли. И вместо поступления на карту аванса теряет все средства, которые были на счёте.
Предложите покупателю оформить договор предоплаты. Мошенник точно найдёт причину для отказа.
Я пишу расписки только на те деньги, которые получал
Дать покупателю расписку, что первоначальный взнос за квартиру получен — казалось бы, что в этом такого? Действительно, ничего. Но только в том случае, когда аванс действительно внесён.
Например, покупатель планирует приобрести вашу квартиру в ипотеку, но первоначального взноса у него нет. Без этого банк ипотеку не одобрит. Поэтому он просит вас написать расписку о получении части суммы за квартиру. Никогда не соглашайтесь на такое.
Почему это важно
Да, иногда найти покупателя сложно, а продавцу важно побыстрее завершить сделку. И аферисты этим пользуются: получают расписку и затем отказываются от сделки. А продавец вынужден вернуть несуществующий долг по расписке.
Будьте бдительны и после сделки
В последнее время встречаются случаи мошенничества, когда злоумышленники звонят продавцу недвижимости с просьбой о переводе средств после того, как недвижимость уже зарегистрирована в Росреестре, а деньги перечислены на его счёт.
Что важно знать
Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, важно знать, что на самом деле происходит после проведения сделки:
1. После того, как ваша собственность будет зарегистрирована, деньги автоматически будут переведены на ваш счёт.
2. Вам придет СМС от банка следующего содержания: «Сумма ___ отправлена на ваш счёт и будет зачислена в течение суток. Платёжное поручение отправлено на вашу электронную почту».
3. После получения такого сообщения делать ничего не надо, деньги поступят на ваш счёт.