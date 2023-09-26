ЦБ совместно с банками будет раскрывать схемы мошенников с 1 октября
Российские банки начнут с 1 октября предоставлять Центробанку полную информацию о всей цепочке мошеннических переводов. Об этом агентству «Прайм» сообщил резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.
Нововведения позволят с 1 октября раскрывать сведения о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде банки могли назвать только конечного получателя похищенных денежных средств.
Сомнительными будут признаны случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках, а также подозрительные действия, например, оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. В то же время банки обязаны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.
«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — отметил Белавин. Между тем, необходимо озаботиться созданием механизмов, которые в моменте позволят предупредить вред наименее защищенным слоям населения, например, пенсионерам, уточнил он.
По его словам, новые стандарты безопасности будет несложно внедрить в имеющуюся базу, а также подключить соответствующую аналитику для выявления признаков мошенничества.