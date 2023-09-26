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ЦБ совместно с банками будет раскрывать схемы мошенников с 1 октября

Дата публикации: 26 сен 2023
ЦБ совместно с банками будет раскрывать схемы мошенников с 1 октября

Российские банки начнут с 1 октября предоставлять Центробанку полную информацию о всей цепочке мошеннических переводов. Об этом агентству «Прайм» сообщил резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин.

Нововведения позволят с 1 октября раскрывать сведения о подозрительных транзакциях по 50 признакам. Прежде банки могли назвать только конечного получателя похищенных денежных средств.

Сомнительными будут признаны случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках, а также подозрительные действия, например, оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. В то же время банки обязаны обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера.

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — отметил Белавин. Между тем, необходимо озаботиться созданием механизмов, которые в моменте позволят предупредить вред наименее защищенным слоям населения, например, пенсионерам, уточнил он.

По его словам, новые стандарты безопасности будет несложно внедрить в имеющуюся базу, а также подключить соответствующую аналитику для выявления признаков мошенничества.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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