В Госдуме предложили новый способ защиты пенсионеров от мошенников
В ходе сделок у нотариуса следует вести видеозапись во избежание мошеннических действий. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил URA.RU, что соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Руководитель партии объяснил необходимость инициативы тем, что граждане пенсионного возраста часто становятся жертвами мошеннических действий. При этом опасность в отношении недвижимого имущества весьма существенна, так как люди пожилого возраста рискуют остаться без права на обеспеченную и достойную старость.
В ЛДПР отметили, что на практике пенсионеров часто обманывают с помощью подлога договора: жертвы мошенников полагают, что заключили сделку о сдаче квартиры, а вместо этого была совершена продажа недвижимости.
«Оспорить сделку, совершенную в присутствии нотариуса, затруднительно. В среднем только 6% подобных сделок оспаривается. Требование видеофиксации снизит количество мошеннических действий. Результаты видеофиксации будут служить доказательствами и в пользу продавца, подтверждающими, например, что сделка была на самом деле направлена на иные правовые последствия», — пояснили в партии.
Ранее мы писали, что Домклик и ГК ФСК первыми на рынке удостоверили у нотариуса машиночитаемые доверенности для сделок с недвижимостью.