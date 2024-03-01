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Новости
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Юридическая команда Домклик признана лучшей по версии Legal to Business Awards

Дата публикации: 01 мар 2024
Юридическая команда Домклик признана лучшей по версии Legal to Business Awards

Сервис недвижимости Домклик Сбербанка победил в номинации «Лучшая юридическая команда» премии Legal to Business Awards.

Претенденты на номинацию оценивались по нескольким критериям:

  • выполнение сложных юридических проектов;
  • эффективное управление рисками и кризисными ситуациями;
  • инновации в организации работы юридического департамента (LegalTech, оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта, внедрение инновационных программ).

В жюри вошли представители региональных органов власти, эксперты в области правовой защиты бизнеса, юридические консультанты и представители СМИ.

Члены жюри высоко оценили профессиональные достижения юридической команды Домклик. Они отметили качество юридических решений, которые помогают регулярно запускать социально значимые продукты и услуги на рынке недвижимости и ипотеки в России.

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Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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