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Юридическая команда Домклик признана лучшей по версии Legal to Business Awards
Дата публикации: 01 мар 2024
Сервис недвижимости Домклик Сбербанка победил в номинации «Лучшая юридическая команда» премии Legal to Business Awards.
Претенденты на номинацию оценивались по нескольким критериям:
- выполнение сложных юридических проектов;
- эффективное управление рисками и кризисными ситуациями;
- инновации в организации работы юридического департамента (LegalTech, оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта, внедрение инновационных программ).
В жюри вошли представители региональных органов власти, эксперты в области правовой защиты бизнеса, юридические консультанты и представители СМИ.
Члены жюри высоко оценили профессиональные достижения юридической команды Домклик. Они отметили качество юридических решений, которые помогают регулярно запускать социально значимые продукты и услуги на рынке недвижимости и ипотеки в России.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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