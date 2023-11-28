Выплаты на сборы ребёнка в школу предложили ввести в России
Ежегодные выплаты на подготовку детей в школу предложили ввести в России. Такой законопроект в Госдуму внесли депутаты законодательного собрания Ленинградской области.
«Согласно проведенным исследованиям в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты предлагают начислять по 15 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сумма будет индексироваться каждое 1 февраля.
Получить выплаты смогут родители — граждане России, постоянно проживающие в стране. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство и обучаться в школе. При этом выплату предлагают не учитывать в составе дохода семьи, и она никак повлияет на предоставление других мер поддержки.
Правительство уже рассмотрело законопроект и попросило его доработать.