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Новости
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Выплаты на сборы ребёнка в школу предложили ввести в России

Дата публикации: 28 нояб 2023
Выплаты на сборы ребёнка в школу предложили ввести в России

Ежегодные выплаты на подготовку детей в школу предложили ввести в России. Такой законопроект в Госдуму внесли депутаты законодательного собрания Ленинградской области.

«Согласно проведенным исследованиям в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу. Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают начислять по 15 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сумма будет индексироваться каждое 1 февраля.

Получить выплаты смогут родители — граждане России, постоянно проживающие в стране. Ребенок тоже должен иметь российское гражданство и обучаться в школе. При этом выплату предлагают не учитывать в составе дохода семьи, и она никак повлияет на предоставление других мер поддержки.

Правительство уже рассмотрело законопроект и попросило его доработать.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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