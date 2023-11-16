МРОТ в России вырастет почти до 20 тысяч рублей с 2024 года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 19 242 рублей в месяц.
Согласно закону, МРОТ в 2024 году вырастет на 18,5%. Сейчас уровень минимальной оплаты труда составляет 16 242 рубля.
Как напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Увеличение МРОТ, по его словам, позволит повысить зарплаты 4,8 млн человек.
«Индексация МРОТ и пересмотр коэффициента расчета в сторону повышения до 48% медианной зарплаты позволит увеличить размер социальных выплат по безработице, больничных, а также пособий по беременности и родам», — уточнила ТАСС член профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Она также заметила, что установление МРОТ выше прожиточного минимума в России происходит впервые.