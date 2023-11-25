Ещё 90 млрд рублей выделят в России для выплаты единых пособий на детей
Правительство России дополнительно выделит свыше 89,5 млрд рублей на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 миллионов детей», — говорится на сайте кабмина.
Всего на 2024 год в федеральном бюджете на это предусмотрено 1,3 трлн рублей.
Кто может получить единое пособие на ребёнка
Единое пособие на ребёнка появилось в России с 1 января 2023 года, объединив несколько мер социальной поддержки для нуждающихся семей.
Пособие могут получить беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет, а также семьи с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным — 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.