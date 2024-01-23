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В России ввели единый статус многодетных семей

Дата публикации: 23 янв 2024
В России ввели единый статус многодетных семей

Многодетной в России теперь считается семья с тремя и более детьми вне зависимости от региона проживания. Такой указ подписал президент Владимир Путин.

«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в документе.

Они будут получать социальную поддержку до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при очном обучении. Как указано в документе, многодетным положены государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, обучение новой профессии для дальнейшего трудоустройства и другие.

Женщине должна досрочно назначаться страховая пенсия по старости. По закону, возраст выхода на пенсию при наличии трех детей 57 лет, четырех — 56 лет, пяти — 50 лет.

Единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетных, разработает правительство.

Какие рекомендации получили региональные власти

Главам регионов Путин своим указом рекомендовал ввести ряд мер поддержки таких семей:

  • бесплатно выдавать на детей до 6 лет лекарства по рецепту;
  • предоставить ученикам школ бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • предоставить ученикам школ и студентам колледжей бесплатное питание;
  • дать льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30% от общей суммы;
  • помогать в улучшении жилищных условий.

Указ вступил в силу 23 января 2024 года.

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Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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