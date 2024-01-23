В России ввели единый статус многодетных семей
Многодетной в России теперь считается семья с тремя и более детьми вне зависимости от региона проживания. Такой указ подписал президент Владимир Путин.
«Установить, что многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в документе.
Они будут получать социальную поддержку до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года при очном обучении. Как указано в документе, многодетным положены государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, обучение новой профессии для дальнейшего трудоустройства и другие.
Женщине должна досрочно назначаться страховая пенсия по старости. По закону, возраст выхода на пенсию при наличии трех детей 57 лет, четырех — 56 лет, пяти — 50 лет.
Единый образец удостоверения, подтверждающий статус многодетных, разработает правительство.
Какие рекомендации получили региональные власти
Главам регионов Путин своим указом рекомендовал ввести ряд мер поддержки таких семей:
- бесплатно выдавать на детей до 6 лет лекарства по рецепту;
- предоставить ученикам школ бесплатный проезд в общественном транспорте;
- предоставить ученикам школ и студентам колледжей бесплатное питание;
- дать льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 30% от общей суммы;
- помогать в улучшении жилищных условий.
Указ вступил в силу 23 января 2024 года.