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Выдачи льготной ипотеки в РФ достигли исторического максимума

Дата публикации: 18 окт 2023
Выдачи льготной ипотеки в РФ достигли исторического максимума

Объем выдач ипотеки по программам с господдержкой в сентябре достиг исторического максимума. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

«В сентябре выдачи по льготным программам достигли максимума за всю историю их существования, притом что предложение было ограничено повышением минимального взноса с 15 до 20%», — указывается в документе.

По оценке ЦБ, на вторичном рынке спрос сильно отставал от первичного. Как предположили в регуляторе, кредиты брали заемщики со значительным первоначальным взносом, для которых рост ставок менее критичен.

В Центробанке также прогнозируют, что спрос на ипотеку по базовым программам (без господдержки) начнёт постепенно замедляться в сентябре-октябре.

Льготная ипотека в Сбере

Исторический рекорд по выдачам льготной ипотеки зафиксировали и в Сбере: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%.

Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%).

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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