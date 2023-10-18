Выдачи льготной ипотеки в РФ достигли исторического максимума
Объем выдач ипотеки по программам с господдержкой в сентябре достиг исторического максимума. Об этом сообщается в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».
«В сентябре выдачи по льготным программам достигли максимума за всю историю их существования, притом что предложение было ограничено повышением минимального взноса с 15 до 20%», — указывается в документе.
По оценке ЦБ, на вторичном рынке спрос сильно отставал от первичного. Как предположили в регуляторе, кредиты брали заемщики со значительным первоначальным взносом, для которых рост ставок менее критичен.
В Центробанке также прогнозируют, что спрос на ипотеку по базовым программам (без господдержки) начнёт постепенно замедляться в сентябре-октябре.
Льготная ипотека в Сбере
Исторический рекорд по выдачам льготной ипотеки зафиксировали и в Сбере: было выдано 80,5 тыс. кредитов, что на 14,4% больше показателя августа. Доля льготной ипотеки тоже выросла до максимального значения за весь период наблюдений — 51,7%.
Наибольшая доля выдач по льготным программам зафиксирована в удаленных регионах РФ — Республике Саха (Якутия) (72,3%), Республике Хакасия (67,9%) и Амурской области (67%).