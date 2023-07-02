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Выдачи ипотеки в России выросли почти на 50% — Центробанк

Дата публикации: 02 июл 2023
Выдачи ипотеки в России выросли почти на 50% — Центробанк

Российские банки выдали ипотечные кредиты на 2,4 трлн рублей с января по май 2023 года. Это больше, чем за этот же период в прошлом году, на 48,8%. Об этом сообщили в Центробанке.

В прошлом месяце банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 580,5 млрд рублей, что в 4,2 раза больше, чем в мае 2022 года, и выше почти на 2,5%, чем в апреле. А кличество предоставленных кредитов выросло в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом и почти на 3% по сравнению с апрелем текущего года.

При этом средняя ставка в мае снизилась с 8,52% в апреле до 8,4%.

Это произошло из-за уменьшения стоимости кредитования на рынке готового жилья и увеличения доли кредитов на приобретение строящегося жилья с традиционно более низкой ставкой — 6,06%.

Средний размер одного ипотечного кредита в мае составил 3,678 млн рублей, что на 0,4% меньше, чем в апреле.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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