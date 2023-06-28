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Центробанк России 21 июля может повысить ключевую ставку

Дата публикации: 28 июн 2023
Центробанк России 21 июля может повысить ключевую ставку

Центробанк России на ближайшем заседании директоров 21 июля может повысить ключевую ставку. Об этом сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Сейчас ставка Центробанка — 7,5% — она остается на таком уровне уже с сентября прошлого года.

«Период неизменности ключевой ставки длится с сентября прошлого года — на уровне 7,5%. С учетом последних лет это довольно длительный период, когда она остается неизменной. Ставка в течение этого времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу — тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4%», — рассказал Заботкин журналистам.

По его словам, сейчас регулятор наблюдает, что баланс рисков смещается в сторону проинфляционного: растет внутренний спрос как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, ускоряется кредитование.

«И поэтому на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки», — сказал он.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк. 

Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — главная причина изменения ставок по ипотеке, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.

Сейчас ставки по ипотеке в Сбере — на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются «Семейная ипотека» — ставка от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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