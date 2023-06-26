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Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

Дата публикации: 26 июн 2023
Сбер снижает ставки по ипотеке с господдержкой на новостройки

С 27 июня 2023 года Сбер запускает специальную скидку, с её помощью можно получить на Домклик сниженную ставку по программе «Господдержка» — от 3,9% годовых на покупку квартиры в новостройке. Максимальный дисконт для клиентов по специальной скидке составит 3,8%.

Более 3 лет прошло с момента запуска ипотеки с господдержкой. Программа поддержала как покупателей недвижимости, так и строительную отрасль в непростой ситуации. Почти 600 тысяч россиян воспользовались льготными условиями для приобретения нового жилья в Сбере. Всё это время мы неоднократно улучшали программу, а сейчас снижаем ставки на новостройки до 3,9% годовых в период строительства. Уверены, что это поможет нашим клиентам приобрести жильё на выгодных условиях и снизит финансовую нагрузку на покупателей, которые ожидают завершения строительства и переезда в новую квартиру.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и.о. директора дивизона «Домклик» Сбербанка

Выбрать квартиру со сниженной ставкой по ипотеке можно онлайн на Домклик при покупке у застройщиков — партнёров, участников проектного финансирования банка.

Минимальная ставка по ипотеке действует в период строительства новостройки при оформлении электронной регистрации, страховании жизни и здоровья и сроке кредита от 20 лет.

Читайте также: Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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