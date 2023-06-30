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В России возвращают прежние правила приемки квартир в новостройках

Дата публикации: 30 июн 2023
В России возвращают прежние правила приемки квартир в новостройках

С 1 июля 2023 года перестают действовать послабления для застройщиков, которые были введены в рамках антикризисной поддержки в 2022 году: отменяется мораторий на штрафы за перенос сроков сдачи дома и возвращаются старые правила приемки новостроек. Об этом журналистам сообщили в Минстрое.

В рамках поддержки девелоперов дольщик мог не подписывать акт приема-передачи только в том случае, если нашел существенные недостатки. При этом срок устранения дефектов был увеличен до 60 календарных дней. Также были введены ограничения на привлечение экспертов на приемку квартиры. Его мог позвать только сам застройщик, а специалист должен был соответствовать определенным требованиям.

Теперь же возвращаются прежние правила: покупатель квартиры в новостройке может не подписывать акт приема-передачи при наличии любых дефектов и может приглашать своих приемщиков. Застройщик должен будет устранить недостатки в течение 45 календарных дней.

Помимо этого, отменяется мораторий на штрафы для застройщиков за задержку сдачи жилья. Если застройщик не исполнил свои обязательства, он должен выплатить дольщику неустойку, а также штраф по закону о защите прав потребителей и компенсации.

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Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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