Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
20K

Сбер снижает ставки по Семейной ипотеке

Дата публикации: 30 июн 2023
Сбер снижает ставки по Семейной ипотеке

Сбер запускает специальную скидку, с её помощью можно получить сниженную ставку по Семейной ипотеке при покупке квартиры в новостройке.

Сниженная ставка по программе составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%. Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик .

Скидка до 3,8 п,п. по льготной программе доступна на Домклик для покупателей новостроек в период строительства при сроке кредита от 20 лет. 

Кому предоставляется Семейная ипотека в 2023 году

Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми), с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.

«Совместно с нашими партнерами-застройщиками мы сделали льготную ипотеку ещё более доступной для семей с детьми. Теперь приобрести жилье можно по сниженной ставке от 1,9% годовых, а в Дальневосточном регионе — от 0,9%. Эта мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку для наших клиентов в период ожидания ключей от новой квартиры».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

Ставки
Новости
Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям
1M
Как получить налоговый вычет за проценты по ипотеке
1M
Как купить квартиру в новостройке в ипотеку
78K
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
26
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
849
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
121
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал