Сбер снижает ставки по Семейной ипотеке
Сбер запускает специальную скидку, с её помощью можно получить сниженную ставку по Семейной ипотеке при покупке квартиры в новостройке.
Сниженная ставка по программе составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%. Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик .
Скидка до 3,8 п,п. по льготной программе доступна на Домклик для покупателей новостроек в период строительства при сроке кредита от 20 лет.
Кому предоставляется Семейная ипотека в 2023 году
Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми), с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
«Совместно с нашими партнерами-застройщиками мы сделали льготную ипотеку ещё более доступной для семей с детьми. Теперь приобрести жилье можно по сниженной ставке от 1,9% годовых, а в Дальневосточном регионе — от 0,9%. Эта мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку для наших клиентов в период ожидания ключей от новой квартиры».
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