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Выдача ипотеки в России в июне ускорила рост до 2,5% — Центробанк

Дата публикации: 25 июл 2023
Выдача ипотеки в России в июне ускорила рост до 2,5% — Центробанк

В свежем отчете ЦБ РФ сообщается, что в июне 2023 года рост выдачи ипотеки в России ускорился до 2,5%, став максимальным с декабря прошлого года. Спрос покупателей недвижимости при этом смещается в сторону готового жилья.

«Ипотечный портфель вырос за месяц на 2,5%. При этом спрос сместился в пользу вторичного рынка, где цены на жилье пока ниже, чем на первичном. Это видно по более значительному росту выдач рыночной ипотеки (+11%) по сравнению со льготной (+6%)», — отмечают в Центробанке.

По собственным данным Домклик, за первые шесть месяцев 2023 года, спрос на ипотечные кредиты растет по всей стране. Количество сделок увеличилось на 66,9% по сравнению с первым полугодием 2022 года и на 14,7% по сравнению со вторым.

Как отмечают аналитики Домклик, российский рынок жилищного кредитования уже вернулся к уровню 2021 года: количество выдач в первом полугодии 2023 года превысило данные за аналогичный период в 2021 году на 10,1%.

В столичных регионах спрос на ипотечные кредиты держится на стабильно высоком уровне с марта 2023 года, а число выданных кредитов ежемесячно превышает значения, которые фиксировались с июля по ноябрь 2022 года.

Читайте также: Как менялся спрос на ипотеку в первой половине 2023 года.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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