Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 8,5%
Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 8,50%.
Как пояснили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.
«Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году», — отметили в Центробанке.
Как и на любой кредит, ключевая ставка оказывает прямое воздействие на ипотечные ставки в банках.
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