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Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 8,5%

Дата публикации: 21 июл 2023
Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 8,5%

Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Таким образом, новая ключевая в России составит 8,50%.

Как пояснили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти, а увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.

«Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания. Динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля существенно усиливают проинфляционные риски. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели и направлена на возвращение инфляции к 4% в 2024 году», — отметили в Центробанке.

Как и на любой кредит, ключевая ставка оказывает прямое воздействие на ипотечные ставки в банках. 

Если вы только задумались о приобретении недвижимости в ипотеку, подачу заявки лучше не откладывать на потом.

После одобрения заявки ваша низкая ставка будет зафиксирована. У вас будет целых 90 дней на поиск подходящей недвижимости, согласование с банком и подготовку к сделке. Кроме того, вы сразу будете понимать свой бюджет на покупку недвижимости.

Рассчитать ипотеку

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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