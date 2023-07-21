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Почти 70% ипотечных сделок совершается на вторичном рынке — аналитика Домклик

Дата публикации: 21 июл 2023
Почти 70% ипотечных сделок совершается на вторичном рынке — аналитика Домклик
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Аналитики Домклик изучили структуру выданных ипотечных кредитов Сбера за первые 6 месяцев 2023 года и рассказали, как изменились предпочтения россиян при выборе недвижимости.

Вторичка по-прежнему на первом месте, при этом эксперты отмечают рост спроса на первичное жильё и значительное увеличение сегмента ИЖС.

Распределение ипотеки по типам кредитов: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальное включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период январь 2022–июнь 2023.
Распределение ипотеки по типам кредитов: на приобретение первичного и вторичного жилья, на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Остальное включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные по всей России за период январь 2022–июнь 2023.

Вторичка

Несмотря на то что в первом полугодии 2023 года доля вторичного рынка (67-72%) была ниже, чем во втором полугодии 2022 (73-77%), готовое жилье по-прежнему преобладает в структуре выданных ипотечных кредитов. Кроме того, число сделок в 2023 году превысило данные за второе полугодие 2022 года на 8,2%.

Новостройки

В отличие от вторички, вес первичного рынка, наоборот, увеличился со второго полугодия 2022 года — с 16-22% до 20-26%. При этом количество выдач также существенно возросло (+28,1%).

По данным аналитиков Домклик, укреплению первичного рынка способствовало, в первую очередь, расширение Семейной ипотеки и IT-ипотеки в начале этого года.

ИЖС

В 2023 году также произошло усиление рынка ИЖС: если во втором полугодии 2022 года доля ИЖС равнялась 3–4%, то к маю–июню 2023 года параметр вырос практически до 8%. Кроме того, в первые шесть месяцев 2023 года было заключено на 81,6% больше сделок, чем во втором полугодии 2022 года.

Аналитики отмечают, что быстро растущий спрос на индивидуальное строительство обусловлен распространением льготной ипотеки на ИЖС, а также рядом законодательных реформ.

Какое жильё россияне выбирали в июне 2023

Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в июне 2023: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.
Распределение ипотеки по типам кредитов для топ-10 регионов по количеству выдач в июне 2023: приобретение первичного и вторичного жилья (обозначены как «Первичное» и «Вторичное» соответственно), индивидуальное строительство. «Остальное» включает в себя нецелевые кредиты под залог недвижимости, рефинансирование, военную ипотеку. Данные отсортированы по доле сделок по покупке первичной недвижимости в общем объеме выдач.

В июне спрос на ипотеку продолжил расти:

  • ИЖС — 8,8 тыс. выдач, +6,3% с мая
  • вторичный рынок — 75,2 тыс. выдач, +4,3%
  • первичное жилье — 25,4 тыс. выдач, -1,8%

По количеству выдач рынок ИЖС бьет рекорды уже четвертый месяц подряд, при этом в структуре жилищного кредитования процент рынка также остается высоким (7,9%).

Доля готового жилья уверенно преобладает в структуре ипотеки — 67,5%.

По мнению аналитиков Домклик, повышенный спрос на вторичный рынок в июне объясняется возможным увеличением ключевой ставки ЦБ, что стимулирует население преждевременно позаботиться о покупке готового жилья. Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки весной этого года.

Строящееся жилье по-прежнему пользуется спросом в крупнейших регионах России, таких как Москва (36,8% от всех выдач), Санкт-Петербург (36,7%) и Краснодарский край (33,6%).

Ранее аналитики выяснили, что в ряде крупнейших регионов выплачивать ипотеку за новостройку обходится дешевле, чем за вторичку. По мнению экспертов, более комфортный ежемесячный платёж по ипотеке, который достигается благодаря распространению льготных программ, является ключевым фактором, поддерживающим интерес к первичному жилью.

Подробнее — в нашем ежемесячном отчёте, подготовленном аналитиками Домклик

Читайте также: Новостройки дороже вторички на 40% — аналитика Домклик

Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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