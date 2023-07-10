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Новости
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Ввод многоквартирного жилья в России за полгода вырос на 6%

Дата публикации: 10 июл 2023
Ввод многоквартирного жилья в России за полгода вырос на 6%

В сравнение с аналогичным периодом предыдущего года, за первое полугодие 2023 года объём ввода многоквартирного жилья увеличился на 6%. Об этом сообщается на сайте правительства с ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По словам Хуснуллина, в эксплуатацию введён 21 млн кв. м многоквартирного жилья, что на 6% больше, чем в первом полугодии 2022 года. 

Минстрой России планирует и дальше увеличивать темп и количество введенного жилья. «Мы заключили с регионами меморандумы по повышению градостроительного потенциала земельных участков в целях жилищного строительства к 2030 году до 500 млн кв. м» — говорит Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ. 

Министр также напомнил, что в целом за первое полугодие 2023 года общий ввод жилья в эксплуатацию составил 49,5 млн кв. м.

Напомним, что в 2022 году было введено рекордное количество жилья — 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), что позволило практически 4 миллионам российских семей улучшить свои жилищные условия.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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