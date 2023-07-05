Управляющие компании в России начнут штрафовать за отказ жильцам в перерасчете
Штраф за нарушение сроков перерасчета платы за коммунальные услуги хотят ввести для управляющих компаний, товариществ собственников жилья (ТСЖ) и других организаций. Для должностных лиц он составит до 5 тыс. рублей, для юрлиц — до 50 тыс. Законопроект, предложенный депутатами госсобрания Башкортостана, поддержали в правительстве России, узнали «Известия».
В статьях 156, 157 Жилищного кодекса РФ написано, что в случае начисления необоснованно завышенной платы за ЖКХ виновник оплачивает жителю штраф в размере 50% от переплаты. Но наказания, если он отказывается исполнять свои обязанности по выплате штрафа и перерасчету платы за услуги, — не предусмотрено, поясняют авторы инициативы.
Что делать, если сумму на оплату ЖКУ рассчитали с ошибкой
Если обязанность по оплате взыскания не будет выполнена, наказание для должностных лиц вырастет до 30 тыс. рублей, для юрлиц — до 200 тыс. За неоднократное нарушение предлагается штрафовать должностных лиц на сумму до 40 тыс. рублей, юрлиц — до 250 тыс.
Как отмечали авторы идеи, обращения граждан о нарушениях в сфере ЖКХ растут. Например, в 2021 году Государственная жилищная инспекция Челябинской области вынесла решения по возмещению материального ущерба гражданам, полученного в результате нарушений порядка начисления платы за ЖКУ в размере 14,3 млн рублей.
Эксперты объясняют, что часто перерасчет касается не очень значительных сумм, из-за чего управляющие компании его не делают. Тем не менее, в стране должна появиться судебная практика по наказанию недобросовестных организаций.