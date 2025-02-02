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Все меньше россиян ждут повышения цен на недвижимость — опрос

Дата публикации: 02 фев 2025
Все меньше россиян ждут повышения цен на недвижимость — опрос

Число граждан, которые считают, что жилье будет дорожать, уменьшилось до 51%. Это минимум за последние полтора года. Таковы данные опроса ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

«Замедление роста цен на недвижимость отражается на настроениях граждан. Доля россиян, ожидающих увеличение цен на жилье, продолжает снижаться и достигла 51% — минимального значения за последние 1,5 года. В декабре таких было 57%», — говорится в сообщении.

Кроме того, на фоне сохранения ключевой ставки на уровне 21% доля тех, кто ждет повышения ставок по ипотеке, также снизилась — до 49%. В октябре 2024 года, когда ЦБ поднял базовый показатель с 19% до 21%, число таких респондентов составляло 62%.

Результаты опроса также показали, что лишь 14-15% респондентов 25-44 лет оценивают нынешние условия для покупки жилья как хорошие. Таким образом, как отметили в ДОМ.РФ, категория граждан с самой большой потребностью в улучшении жилищных условий реже всех считает текущую ситуацию подходящей для приобретения недвижимости. А среднем по стране доля таких людей составляет 20%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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