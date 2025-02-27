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В ЦБ ждут роста ипотеки в 2025 году на «скромные» 5%

Дата публикации: 27 фев 2025
В ЦБ ждут роста ипотеки в 2025 году на «скромные» 5%

Прирост ипотечного кредитования в России в этом году может замедлиться до 5%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что ипотечный портфель в 2024 году увеличился на 13%. Это значительно ниже, чем в 2023-м. По оценке ЦБ, это «абсолютно адекватный темп».

«В этом году мы ожидаем прирост около 5%. Это скромно, но требуется более сдержанная динамика после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года. Напомню, в первой половине прошлого года ипотека тоже росла очень быстрыми темпами», — сказала Набиуллина в ходе встречи с руководством Банка России.

По словам Набиуллиной, в 2026 и 2027 годах по мере снижения инфляции и ключевой ставки ипотека будет расти быстрее.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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