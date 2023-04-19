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Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве

Дата публикации: 19 апр 2023
Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве

Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве в соответствии с постановлением правительства России. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

«С начала года нами инициировано уже две таких проверки. Одна из них уже завершена, вторая в настоящее время проводится», — рассказала председатель ведомства Анастасия Пятова.

Проверят те проекты, по которым отмечаются возможные риски. Специалисты Москомстройинвеста опираются на перечень индикаторов риска, где закреплены нарушения обязательных требований в рамках долевого строительства. Проверка инициируется, если по проекту срабатывает хотя бы один из индикаторов.

«Внеплановые документарные проверки нацелены, в первую очередь, на предупреждение нарушений застройщиками. Таким образом, у нас появилась еще одна профилактическая мера воздействия на застройщиков, усиливающая защиту прав дольщиков», — отметила Пятова.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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