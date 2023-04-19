Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве
Внеплановые проверки застройщиков запустили в Москве в соответствии с постановлением правительства России. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.
«С начала года нами инициировано уже две таких проверки. Одна из них уже завершена, вторая в настоящее время проводится», — рассказала председатель ведомства Анастасия Пятова.
Проверят те проекты, по которым отмечаются возможные риски. Специалисты Москомстройинвеста опираются на перечень индикаторов риска, где закреплены нарушения обязательных требований в рамках долевого строительства. Проверка инициируется, если по проекту срабатывает хотя бы один из индикаторов.
«Внеплановые документарные проверки нацелены, в первую очередь, на предупреждение нарушений застройщиками. Таким образом, у нас появилась еще одна профилактическая мера воздействия на застройщиков, усиливающая защиту прав дольщиков», — отметила Пятова.