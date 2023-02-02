Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
937

Застройщикам России разрешат прекращать договор аренды госземель досрочно

Дата публикации: 02 фев 2023
Застройщикам России разрешат прекращать договор аренды госземель досрочно

Застройщикам в России разрешат прекращать договор аренды госземель, где строится жилье, досрочно, по завершении проекта. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на протокол совещания Росреестра, Минстроя и департамента городского имущества Москвы. В столичной мэрии подтвердили эту информацию.После прекращения договора аренды участок под домом будет передаваться в общедолевую собственность покупателям квартир, а площадки с социальной инфраструктурой — на баланс муниципалитета или региона.Сейчас застройщики платят за эти участки еще примерно 3 года после сдачи новостроек, а расторгать аренду раньше времени приходится через суд.Некоторые эксперты опасаются, что изменения могут нести потенциальные риски для покупателей квартир, поскольку девелоперы могут не приводить придомовую территорию в требуемое состояние.Предполагается, что новый механизм будет носить временный характер до внесения изменений в законодательство.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Глава Центробанка: ограничения по ипотеке со ставками до 0,1% вступят в силу с 2023 года
6K
Ограничения по «околонулевой» ипотеке: как это повлияет на рынок недвижимости
12K
Топ-10 новостроек Москвы за 2022 год: в каких ЖК чаще всего покупали квартиры в ипотеку
3K
Получил ключи от квартиры в новостройке: что дальше
1M
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
825
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал