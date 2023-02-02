Застройщикам России разрешат прекращать договор аренды госземель досрочно
Застройщикам в России разрешат прекращать договор аренды госземель, где строится жилье, досрочно, по завершении проекта. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на протокол совещания Росреестра, Минстроя и департамента городского имущества Москвы. В столичной мэрии подтвердили эту информацию.После прекращения договора аренды участок под домом будет передаваться в общедолевую собственность покупателям квартир, а площадки с социальной инфраструктурой — на баланс муниципалитета или региона.Сейчас застройщики платят за эти участки еще примерно 3 года после сдачи новостроек, а расторгать аренду раньше времени приходится через суд.Некоторые эксперты опасаются, что изменения могут нести потенциальные риски для покупателей квартир, поскольку девелоперы могут не приводить придомовую территорию в требуемое состояние.Предполагается, что новый механизм будет носить временный характер до внесения изменений в законодательство.