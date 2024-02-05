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Власти РФ подготовят новые предложения по ипотеке в апреле

Дата публикации: 05 фев 2024
Власти РФ подготовят новые предложения по ипотеке в апреле

Строительный блок правительства России три месяца будет наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке, после чего будут готовы предложения по его развитию. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ипотека разогналась, люди активно ее берут. Тем более разговоры, что с 1 июля она прекратится или изменится, подталкивают население к тому, чтобы брать ипотеку.

Мы мониторим три месяца, по итогам трех месяцев еще раз с Центробанком и Минфином внесем предложения в правительство, а потом доложим президенту.

Фото эксперта
Марат Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

По словам Хуснуллина, в январе 2024 года ипотечных кредитов выдали больше, чем в этом же месяце 2023-го. При этом наблюдается серьезное снижение выдач, отметил вице-премьер.

В конце 2023 года правительство изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.

Читайте также: Новые условия выдачи льготной ипотеки

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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