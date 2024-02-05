Власти РФ подготовят новые предложения по ипотеке в апреле
Строительный блок правительства России три месяца будет наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке, после чего будут готовы предложения по его развитию. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ипотека разогналась, люди активно ее берут. Тем более разговоры, что с 1 июля она прекратится или изменится, подталкивают население к тому, чтобы брать ипотеку.
Мы мониторим три месяца, по итогам трех месяцев еще раз с Центробанком и Минфином внесем предложения в правительство, а потом доложим президенту.
По словам Хуснуллина, в январе 2024 года ипотечных кредитов выдали больше, чем в этом же месяце 2023-го. При этом наблюдается серьезное снижение выдач, отметил вице-премьер.
В конце 2023 года правительство изменило условия по льготным программам ипотеки. Основные изменения затронули программу «Господдержка». Первоначальный взнос по ней вырос до 30%, а максимальная сумма ипотеки стала единой для всех субъектов страны — 6 млн руб.