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«Семейную ипотеку» в России продлят, сообщили в Минфине

Дата публикации: 24 янв 2024
«Семейную ипотеку» в России продлят, сообщили в Минфине

Льготная программа «Семейная ипотека» продолжит действовать в России, но ее условия нужно менять. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продлить льготную ипотеку семьям под 6%.

Поручение президента было продлить семейную ипотеку. Она, несомненно, будет продлена.

Фото эксперта
Иван Чебесков
заместитель министра финансов Российской Федерации

По его словам, нужно исходить из того, что льготные программы должны быть эффективной мерой поддержки, однако сейчас они таковой не являются.

«Их нужно трансформировать, в том числе и "Семейную ипотеку", чтобы при ее продлении она все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена», — отметил замминистра.

Чебесков также рассказал, что в Минфине разрабатывают предложения по всем программам.

Условия программы «Семейная ипотека»

Кредит выдается на покупку готового или строящегося жилья от застройщика, приобретение или строительство дома от юридического лица или ИП, в том числе с одновременной покупкой участка.

Сумма кредитования — до 12 млн руб., первый взнос — от 20,1%, процентная ставка — от 6%.

Его могут получить:

  • семьи с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет;
  • семьи, в которых есть ребенок с инвалидностью.

Читайте также: Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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