Власти РФ подумают над распространением льготной ипотеки на «вторичку»
Вопрос о введении льготной ипотеки на вторичном рынке жилья нужно обдумать, чтобы избежать злоупотреблений в этой сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Здесь вопрос даже не в деньгах, хотя деньги тоже важны. Потому что с увеличением ключевой ставки расходы бюджета на субсидирование льготных ипотек возрастают», — сказал он в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Как сообщил Путин со ссылкой на данные Минфина, эти траты в 2024-м вырастут в два раза, до 1 трлн руб.
«Но дело даже не в деньгах, а в прозрачности этой операции. Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно: вот семья, вот ипотека, вот жилье. А когда это от человека к человеку, то здесь нужно, конечно, иметь в виду злоупотребления. Надо подумать — мы подумаем», — подытожил президент.
Кроме этого, Путин высказался за продление льготной программы «Семейная ипотека», которая позволяет взять кредит на покупку жилья под 6%.