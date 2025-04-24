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В Домклик дали прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году

Дата публикации: 24 апр 2025
В Домклик дали прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году

Выдачи ипотечных кредитов в России по итогам этого года могут составить 3,8 трлн. руб., без господдержки эта цифра будет меньше. Такой прогноз озвучил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.

В декабре 2024 года прогноз был чуть выше — 4,3 трлн руб.

По прогнозам Домклик, по итогам 2025 года объем выданной ипотеки на рынке составит 3,8 трлн руб. При этом большая доля ипотечных выдач придется на льготные программы — в первую очередь на «Семейную ипотеку», «Ипотеку для IT», «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Однако без поддержки со стороны государства эта цифра может сжаться до 2,8 трлн.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
директор департамента «Домклик» Сбербанка

Лейпи отметил, что сложившаяся ситуация носит временный характер, и выразил уверенность в том, что после стабилизации, в том числе после снижения ключевой ставки, рынок увидит отложенный спрос и восстановление темпов ипотечного кредитования.

Ранее в Сбере озвучили результаты выдач за март. По итогам месяца банк оформил кредиты на 172 млрд руб., что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года.

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Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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