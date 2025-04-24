В Домклик дали прогноз по выдаче ипотеки в 2025 году
Выдачи ипотечных кредитов в России по итогам этого года могут составить 3,8 трлн. руб., без господдержки эта цифра будет меньше. Такой прогноз озвучил директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи в ходе конференции Domclick Digital Day во Владивостоке.
В декабре 2024 года прогноз был чуть выше — 4,3 трлн руб.
По прогнозам Домклик, по итогам 2025 года объем выданной ипотеки на рынке составит 3,8 трлн руб. При этом большая доля ипотечных выдач придется на льготные программы — в первую очередь на «Семейную ипотеку», «Ипотеку для IT», «Дальневосточную и Арктическую ипотеку». Однако без поддержки со стороны государства эта цифра может сжаться до 2,8 трлн.
Лейпи отметил, что сложившаяся ситуация носит временный характер, и выразил уверенность в том, что после стабилизации, в том числе после снижения ключевой ставки, рынок увидит отложенный спрос и восстановление темпов ипотечного кредитования.
Ранее в Сбере озвучили результаты выдач за март. По итогам месяца банк оформил кредиты на 172 млрд руб., что превышает февральские показатели на 36% и на 18% значения марта 2024 года.
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