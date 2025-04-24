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Новости
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Средний доход ипотечных заемщиков на Дальнем Востоке — 158 тыс. рублей

Дата публикации: 24 апр 2025
Средний доход ипотечных заемщиков на Дальнем Востоке — 158 тыс. рублей

Возраст покупателя недвижимости в ипотеку в Дальневосточном федеральном округе в среднем составляет 37 лет, а его доход — 158 тыс. руб. в месяц. Таковы данные аналитиков Домклик, которые изучили ипотечные сделки Сбербанка за первый квартал 2025 года.

Они также выяснили, что женщины оформляют ипотеку чаще (53% против 47%). Вместе с тем большинство (58%) заемщиков состоят в официальном браке, у 74% нет детей. По данным аналитиков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний возраст и распределение по полу и семейному положению практически не изменились. Однако количество бездетных клиентов существенно увеличилось — на 11%.

Заметно вырос и доход заемщика — на 48%. Впрочем, этот показатель увеличился и по стране в целом, почти в два раза. Эксперты объясняют этот тренд следствием множества факторов, в том числе таких как подорожание недвижимости, повышение ставок.

Исследование показало, что в основном ипотеку на Дальнем Востоке берут местные жители. Число покупателей из других регионов составляет менее 5% — это значение не меняется с прошлого года. По количеству сделок среди регионов, не входящих в ДФО, лидируют Краснодарский край и Москва.

Кроме этого, аналитики определили следующие медианные значения:

  • стоимость жилья, которое покупали в ДФО, — 6,8 млн руб.;
  • размер кредита — 4,9 млн руб.;
  • первоначальный взнос — 2,8 млн руб.;
  • ежемесячный платеж — 34,3 тыс. руб.;
  • срок ипотечного кредита — около 20 лет или 245 месяцев.

По сравнению с тем же периодом 2024 года некоторые показатели изменились. Так, стоимость недвижимости и сумма выдачи выросли на 17% и 20% соответственно. Но поскольку размер первого взноса увеличился существеннее (на 53%), ежемесячный платеж и срок кредита остались практически такими же (до +5%).

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Domclick Digital Day
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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