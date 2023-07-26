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Владимир Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей к ноябрю
Дата публикации: 26 июл 2023
Сегодня, 26 июля 2023 года, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для школьных учителей.
Предложения о дополнительных мерах социальной поддержки школьных учителей, включая льготную ипотеку, Правительству РФ необходимо представить до 1 ноября 2023 года.
«Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам», — сообщается в одном из пунктов перечня поручений.
Карина Камалова
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