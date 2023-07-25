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Владимир Путин подписал закон о защите граждан при признании сделки с жильем недействительной

Дата публикации: 25 июл 2023
Владимир Путин подписал закон о защите граждан при признании сделки с жильем недействительной

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает упрощенный возврат средств покупателям жилья, если сделка была признана недействительной по причине банкротства продавца. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Поправки вносят изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)» и касаются сделок, которые были совершены в течение года до принятия заявления о признании продавца банкротом или после принятия такого заявления, и затем признаны арбитражным судом недействительными.

В соответствии с новыми нормами покупатель может получить деньги в приоритетном порядке, минуя конкурсную массу. В этом случае до перечисления средств право пользования помещением остаётся за покупателем и проживающими вместе с ним членами семьи.

Кроме того, покупатель может выкупить жильё до его выставления на торги по цене, установленной вступившим в силу судебным актом о признании сделки недействительной. Также у покупателя есть право приобрести это помещение на торгах.

Новые правила будут действовать и в том случае, если арбитражный суд признает сделку недействительной до даты вступления закона в силу при условии, что средства от продажи жилья не были перечислены в конкурсную массу.

Читайте также: Когда сделку с жильем могут признать недействительной, и как этого избежать

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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