Новый закон о правах владельцев гаражей вступит в силу с 1 октября 2023 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о деятельности гаражных объединений, а также о правах и обязанностях участников таких объединений. Новый закон вступит в силу уже осенью этого года — с 1 октября.
Новый закон определяет такие понятия как «гараж», «гаражный комплекс», «территория гаражного назначения». Под гаражом понимается нежилое здание, которое может использоваться только для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей.
Кроме того, новый закон о гаражах впервые детально объясняет правовой статус собственников гаражей и машино-мест, а также их общего имущества.
Согласно документу, каждый собственник гаража имеет долю в праве общей собственности на общее имущество в границах территории гаражного назначения пропорциональную площади его гаража. Также закон регулирует понятие общего имущества в гаражном комплексе, включая лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры.
С учетом нововведений, решения о ремонте гаражей, благоустройстве земельного участка, выборе способа управления имуществом и заключении договоров с коммунальными службами будут приниматься общим собранием собственников.