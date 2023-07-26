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Как менялись цены на вторичку в первой половине 2023

Дата публикации: 26 июл 2023
Как менялись цены на вторичку в первой половине 2023

Аналитики Домклик изучили, как за первые 6 месяцев 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ.

Карта изменения цен на вторичку с начала 2023 года

Изменение медианной стоимости квадратного метра (%) с начала 2023 года. Данные по ипотечным сделкам Сбербанка на вторичном рынке. В исследовании рассматривались регионы с достаточным количеством ипотечных сделок Сбера для анализа (не менее 50), поэтому некоторых субъектов нет на карте.
Изменение медианной стоимости квадратного метра (%) с начала 2023 года. Данные по ипотечным сделкам Сбербанка на вторичном рынке. В исследовании рассматривались регионы с достаточным количеством ипотечных сделок Сбера для анализа (не менее 50), поэтому некоторых субъектов нет на карте.

Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек: согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в июне в большинстве регионов РФ стоимость квадратного метра также превышает значения января. Наибольший прирост был отмечен в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%). Из городов-миллионников снижение зафиксировано в Свердловской области (-4,6%) и Санкт-Петербурге (-0,9%).

Динамика стоимости квартир на вторичном рынке на примере пяти регионов, лидирующих по количеству выдач в первом полугодии.
Динамика стоимости квартир на вторичном рынке на примере пяти регионов, лидирующих по количеству выдач в первом полугодии.

Декабрьский ажиотаж на рынке первичного жилья по поводу возможной отмены льготной ипотеки привел к усилению конкуренции за покупателей между рынком новостроек и готового жилья. Как итог, в ноябре–декабре 2022 года стоимость вторичных квартир в большинстве субъектов РФ снизилась. Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, где стоимость квадратного метра снизилась на 2–4%. 

В начале 2023 года в столичных регионах (Москва, Московская область) тренд на снижение сохранился. Причина заключалась в новом всплеске интереса населения к другим категориям жилья (первичная недвижимость, ИЖС) и, как следствие, в высокой степени неопределенности.

«Растущий спрос на ипотеку и, в частности, на вторичное жилье привел к умеренному росту цен в крупнейших регионах. Так, с марта по июнь увеличение стоимости вторичной недвижимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях.

В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем, стоимость по стране увеличилась более чем на 2% — наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка
Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам Сбербанка (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади). Приведены данные по крупнейшим регионам РФ и по регионам, входящим в топ-10 по количеству выдач в июне. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в мае 2023 обозначено цифрами у основания столбцов (снижение стоимости обозначено зеленым, повышение — красным).
Вторичный рынок. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам Сбербанка (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади). Приведены данные по крупнейшим регионам РФ и по регионам, входящим в топ-10 по количеству выдач в июне. Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости в мае 2023 обозначено цифрами у основания столбцов (снижение стоимости обозначено зеленым, повышение — красным).

По мнению аналитиков Домклик, столь значительное и однородное повышение стоимости вызвано ростом спроса на вторичном рынке. Эксперты связывают этот всплеск покупательской активности с возможным увеличением ключевой ставки ЦБ (которое в итоге и произошло 21 июля). Важным сигналом в пользу скорого подъема ставки послужил устойчивый рост доходности ОФЗ (на длинные сроки, более 5 лет): только за июнь прирост составил около 0,2%.

Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки весной этого года.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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