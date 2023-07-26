Как менялись цены на вторичку в первой половине 2023
Аналитики Домклик изучили, как за первые 6 месяцев 2023 года изменилась стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупнейших регионах РФ.
Карта изменения цен на вторичку с начала 2023 года
Ситуация на рынке готового жилья схожа с рынком новостроек: согласно данным о заключенных ипотечных сделках Сбербанка, в июне в большинстве регионов РФ стоимость квадратного метра также превышает значения января. Наибольший прирост был отмечен в Омской (+11%), Волгоградской (+10%) и Челябинской областях (+9%). Из городов-миллионников снижение зафиксировано в Свердловской области (-4,6%) и Санкт-Петербурге (-0,9%).
Декабрьский ажиотаж на рынке первичного жилья по поводу возможной отмены льготной ипотеки привел к усилению конкуренции за покупателей между рынком новостроек и готового жилья. Как итог, в ноябре–декабре 2022 года стоимость вторичных квартир в большинстве субъектов РФ снизилась. Наиболее ярко борьба за покупателей проявилась в крупнейших регионах, таких как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, где стоимость квадратного метра снизилась на 2–4%.
В начале 2023 года в столичных регионах (Москва, Московская область) тренд на снижение сохранился. Причина заключалась в новом всплеске интереса населения к другим категориям жилья (первичная недвижимость, ИЖС) и, как следствие, в высокой степени неопределенности.
«Растущий спрос на ипотеку и, в частности, на вторичное жилье привел к умеренному росту цен в крупнейших регионах. Так, с марта по июнь увеличение стоимости вторичной недвижимости составило 2–3% в Москве, в Московской и Тюменской областях.
В июне отмечается повышение стоимости вторичного жилья практически во всех регионах России. В среднем, стоимость по стране увеличилась более чем на 2% — наибольший прирост с сентября 2022 года. Исключение составил лишь Санкт-Петербург, где фиксируется несущественное снижение на 1%».
По мнению аналитиков Домклик, столь значительное и однородное повышение стоимости вызвано ростом спроса на вторичном рынке. Эксперты связывают этот всплеск покупательской активности с возможным увеличением ключевой ставки ЦБ (которое в итоге и произошло 21 июля). Важным сигналом в пользу скорого подъема ставки послужил устойчивый рост доходности ОФЗ (на длинные сроки, более 5 лет): только за июнь прирост составил около 0,2%.
Кроме того, многие заемщики переключились на вторичный рынок в связи с отменой околонулевой ипотеки весной этого года.
Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.
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