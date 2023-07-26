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Больше 50% выданных кредитов на ИЖС в Сбере приходится на строительство хозспособом

Дата публикации: 26 июл 2023
Больше 50% выданных кредитов на ИЖС в Сбере приходится на строительство хозспособом

Более 50% кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Сбербанке выдаются на хозяйственный способ — самостоятельное строительство без привлечения подрядчиков. Об этом заявил глава Домклик Алексей Лейпи на пресс-конференции, посвященной перспективам развития рынка ИЖС в России.

В середине прошлого года произошли изменения, и у нас были распространены господдержки на так называемый хозяйственный способ. И мы увидели, каким образом доля поменялась уже сегодня. Сегодня больше половины всех выдач приходится именно на хозяйственный способ.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Также недавно на сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

Читайте также: Как построить дом в ипотеку СберБанка.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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