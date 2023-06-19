Как не потерять квартиру после покупки: реальная история из Подмосковья
Покупка квартиры на вторичном рынке всегда связана с риском. У такой квартиры есть история владения, она могла не раз менять хозяина, а прежние сделки не всегда проходили гладко. В статье расскажем, как юридическая проверка недвижимости от Домклик помогла клиенту выиграть суд, сохранить квартиру и не потерять деньги.
Эта история произошла несколько лет назад. Сразу оговоримся, что фамилии и имена героев изменены, но всё остальное — суровые факты жизни.
Ирина решила купить квартиру на вторичном рынке
Ирина Васильева решила купить квартиру на вторичном рынке в Подмосковье, но перед этим воспользовалась услугой «Юридическая проверка» от Домклик.
Через несколько дней она получила правовое заключение с экспертным мнением «Объект недвижимости рекомендован к приобретению при выполнении необходимых условий, указанных в правовом заключении».
Для анализа Ирина Васильева предоставила важные документы — выписку из ЕГРН и договор купли-продажи.
Что выяснилось в ходе юридической проверки
В ходе юридической проверки эксперты узнали, правообладателем недвижимости являлся Купцов А.Г.
Изначально квартира была приватизирована Онегиным Е.П., затем перешла в собственность Онегиной Т.В. на основании договора дарения.
Далее квартиру продали новому владельцу Боброву, а Бобров продал Купцову, текущему продавцу.
Почему эксперты рекомендовали квартиру к покупке
Квартира была рекомендована к приобретению: при тщательном анализе документов и юридической проверке от Домклик не было выявлено никакой негативной информации (ни судебных процессов, ни ограничений или обременений).
Единственный момент, который вызывал сомнения юристов заключался в том, что в течение одного года с квартирой было совершено две сделки. Из-за того, что квартира отчуждалась несколько раз за короткий промежуток времени, была вероятность оспаривания сделки по отчуждению квартиры заинтересованными лицами, что могло привести к утрате права собственности на объект недвижимости. Данное обстоятельство было указано юристами в заключении.
В итоге Ирина купила квартиру по договору купли-продажи, право собственности было зарегистрировано в ЕГРН в установленном законом порядке.
Наследница подает в суд и пытается отобрать квартиру
Спустя несколько месяцев после того, как Ирина купила квартиру, гражданка Парамонова — наследница предыдущего правообладателя (Онегиной Т.В.) — подает в суд.
Возбуждается уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ — мошеннические действия, повлекшие лишение права гражданина на жилое помещение, вступает в силу постановление Реутовского суда о наложении ареста на квартиру.
Спустя еще пару месяцев Реутовский городской суд признает недействительными цепочку договоров купли-продажи квартиры и требует вернуть квартиру в собственность гражданке Парамоновой.
Апелляция и принятие нового решения вышестоящим судом
Ирина Васильева была уверена в законности сделки, ведь она подтверждена экспертами, которые делали юридическую проверку и дали правовое заключение. Ирина подает апелляцию в вышестоящий суд.
И уже через несколько месяцев Московской областной суд отменяет все решения Реутовского городского суда — при рассмотрении дела в суде первой инстанции неправильно были применены нормы материального права.
Установив, что истец не принял должных мер по оформлению выморочного имущества в собственность, а бездействие публично-правового образования как участника гражданского оборота, в данном случае администрации Реутова, не оформившего в разумный срок право собственности, создало предпосылки к его утрате, в том числе посредством выбытия соответствующего имущества из владения данного публичного собственника в результате противоправных действий третьих лиц.
Как итог всего этого — Ирина Васильева, которая воспользовалась сервисом «Юридическая проверка» от Домклик, выиграла суд, сохранила квартиру и деньги — она проявила разумные меры предусмотрительности и проверила недвижимость перед покупкой.
Зачем нужна юридическая проверка недвижимости от Домклик
При покупке недвижимости на вторичном рынке есть риск потерять квартиру, так как далеко не всегда очевидно, какие обстоятельства имели место в предыдущих сделках. Поэтому очень важно провести оценку фактических и вероятных рисков и иметь документ подтверждающий, что при приобретении квартиры проводилась официальная юридическая проверка.
Юридическая проверка является подтверждением должной осмотрительности на момент приобретения объекта недвижимости, а в случае возникновения судебных споров в отношении объекта недвижимости позволяет претендовать на статус добросовестного покупателя.