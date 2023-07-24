Владимир Путин подписал новый закон о кредитах
Президент России Владимир Путин подписал закон, где говорится, что теперь в полную стоимость кредита будут включать все дополнительные платежи, связанные с услугами, предоставляемыми заемщику.
Кроме того, сообщает РИА Новости, банки обязаны будут указывать полную стоимость кредита в своей рекламе, до информации о процентной ставке и шрифтом не меньше.
Новый закон вступит в силу через 6 месяцев, а в части рекламы кредитов — через 3 месяца.
По мнению авторов закона, это очень важный шаг в защите прав потребителей и повышении прозрачности на рынке кредитования. Нововведения помогут людям заранее понимать свою потенциальную кредитную нагрузку и более осознанно принимать финансовые решения.
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