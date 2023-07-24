Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
738

87% жителей Москвы и Санкт-Петербурга устраивает качество городской среды — ВЦИОМ

Дата публикации: 24 июл 2023
87% жителей Москвы и Санкт-Петербурга устраивает качество городской среды — ВЦИОМ

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 87% жителей Москвы и Санкт-Петербурга оценивают качество городской среды положительно.

Урбанизированность и регион проживания являются важными факторами в данной оценке. Чем крупнее город, тем чаще люди высказывают положительные мнения. В сельских территориях этот показатель составляет лишь 59%, что в полтора раза меньше, чем в столичных городах.

В исследовании отмечается, что оценки городской среды сильно разнятся по федеральным округам. Например, в Уральском округе 79% респондентов высказались положительно, в то время как в Дальневосточном и Сибирском округах этот показатель составил всего 50% и 54% соответственно.

Кроме того, большинство россиян — 85% — готовы принимать участие в мероприятиях по улучшению городской среды в своем населенном пункте. Среди самых популярных мероприятий были выделены субботники — 51%, а также благоустройство дворов и придомовых территорий — 48%.

Жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников больше всего заинтересованы в участии в голосовании за проекты благоустройства территорий — 50% и 55% соответственно.

Новости
Город-миллионник
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Какие ошибки допускают люди при самостоятельном проектировании загородных домов
8K
Чем рискует собственник квартиры, если делает временную регистрацию арендатору
113K
ЦБ поднял ключевую ставку, Сбер снизил первый взнос по ипотеке на новостройки — главное за неделю
57K
Экспликация квартиры и поэтажный план: что это такое и зачем нужны
65K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
24
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
838
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал