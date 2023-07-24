87% жителей Москвы и Санкт-Петербурга устраивает качество городской среды — ВЦИОМ
Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что 87% жителей Москвы и Санкт-Петербурга оценивают качество городской среды положительно.
Урбанизированность и регион проживания являются важными факторами в данной оценке. Чем крупнее город, тем чаще люди высказывают положительные мнения. В сельских территориях этот показатель составляет лишь 59%, что в полтора раза меньше, чем в столичных городах.
В исследовании отмечается, что оценки городской среды сильно разнятся по федеральным округам. Например, в Уральском округе 79% респондентов высказались положительно, в то время как в Дальневосточном и Сибирском округах этот показатель составил всего 50% и 54% соответственно.
Кроме того, большинство россиян — 85% — готовы принимать участие в мероприятиях по улучшению городской среды в своем населенном пункте. Среди самых популярных мероприятий были выделены субботники — 51%, а также благоустройство дворов и придомовых территорий — 48%.
Жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников больше всего заинтересованы в участии в голосовании за проекты благоустройства территорий — 50% и 55% соответственно.