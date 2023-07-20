В России предложили ввести уголовную ответственность за граффити
Оператор водоснабжения и водоотведения компания «Российские коммунальные системы» выступила с предложением ужесточить наказание для авторов граффити. Коммунальщики, сообщает Российская газета, уже инициировали сбор подписей за внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ.
По мнению авторов инициативы, во всех городах страны есть острая проблема надписей и рисунков на объектах водоканалов, насосных станциях и памятниках культуры. Но сейчас закон наказывает за это не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов. По действующим правилам, собственник недвижимости должен сам привести объект в надлежащее состояние и закрасить надписи, а иногда и заплатить штраф.
Тем временем сами авторы граффити почти ничем не рискуют. Даже если их поймают и докажут, что это они нарисовали надписи, максимальное наказание — незначительный штраф.
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