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Новости
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В России предложили ввести уголовную ответственность за граффити

Дата публикации: 20 июл 2023
В России предложили ввести уголовную ответственность за граффити

Оператор водоснабжения и водоотведения компания «Российские коммунальные системы» выступила с предложением ужесточить наказание для авторов граффити. Коммунальщики, сообщает Российская газета, уже инициировали сбор подписей за внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс РФ.

По мнению авторов инициативы, во всех городах страны есть острая проблема надписей и рисунков на объектах водоканалов, насосных станциях и памятниках культуры. Но сейчас закон наказывает за это не тех, кто портит внешний вид городов, а владельцев испорченных объектов. По действующим правилам, собственник недвижимости должен сам привести объект в надлежащее состояние и закрасить надписи, а иногда и заплатить штраф.

Тем временем сами авторы граффити почти ничем не рискуют. Даже если их поймают и докажут, что это они нарисовали надписи, максимальное наказание — незначительный штраф.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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