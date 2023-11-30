Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 декабря 2023 года
Рассказываем об изменениях, которые вступят в силу в декабре 2023 года.
Жителям России нужно оплатить налоги на имущество до 1 декабря
1 декабря 2023 года — последний день для своевременной уплаты налогов на имущество, земельного и транспортного налогов за 2022 год.
Если не оплатить налог вовремя, налоговая будет начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга. Если общая сумма задолженности превысит 10 тыс. рублей, налоговые органы могут затребовать её через суд.
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Льготников будут уведомлять о начислении пособий через «Госуслуги»
Социальный фонд России с 1 декабря 2023 года будет рассылать уведомления гражданам о задержке выплаты пособий и субсидий. Сообщения ведомства будут приходить в личные кабинеты на портале «Госуслуги».
Помимо этого, фонд будет информировать жителей России об окончании сроков предоставления соцвыплат или других изменениях.
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Авторизация на российских сайтах через зарубежные сервисы будет запрещена
С 1 декабря 2023 года в Федеральном законе №149 вступит в силу новая статья, которая запрещает авторизацию на российских интернет-ресурсах, сайтах и в информационных системах с помощью зарубежных сервисов.
Теперь на российских ресурсах можно будет авторизоваться только с помощью портала «Госуслуги», Единой биометрической системы или другой, например, ВКонтакте и Mail.ru.
Срок для перехода на авторизацию только через российские системы для интернет-ресурсов, действующих в стране, могут продлить до 1 января 2025 года.
Бизнесу запретят навязывать свои услуги
С 1 декабря 2023 года предприниматели и компании будут платить штрафы, если навязывают клиентам товары и услуги за дополнительную плату. Речь идет о ситуациях, когда людям предлагают подписать другие соглашения, которые якобы обязательны для заключения основного договора.
Это в том числе касается некоторых застройщиков, которые навязывают покупателям дополнительные услуги при покупке квартир в новостройках.
Для должностных лиц штраф составит 2–4 тысячи рублей, для юридических лиц — 20–40 тысяч рублей. Если поставщики услуг откажутся рассмотреть претензии клиентов о навязывании услуг, штраф увеличится до 15–30 тысяч рублей для должностных лиц и 100–300 тысяч рублей для юридических лиц.