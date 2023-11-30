Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
8K

Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 декабря 2023 года

Дата публикации: 30 нояб 2023
Что изменится в законах для собственников и покупателей недвижимости с 1 декабря 2023 года
Содержание

Рассказываем об изменениях, которые вступят в силу в декабре 2023 года.

Жителям России нужно оплатить налоги на имущество до 1 декабря

1 декабря 2023 года — последний день для своевременной уплаты налогов на имущество, земельного и транспортного налогов за 2022 год.

Если не оплатить налог вовремя, налоговая будет начислять пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка от суммы долга. Если общая сумма задолженности превысит 10 тыс. рублей, налоговые органы могут затребовать её через суд.

Читайте также: Как правильно рассчитывается налог на недвижимость

Льготников будут уведомлять о начислении пособий через «Госуслуги»

Социальный фонд России с 1 декабря 2023 года будет рассылать уведомления гражданам о задержке выплаты пособий и субсидий. Сообщения ведомства будут приходить в личные кабинеты на портале «Госуслуги».

Помимо этого, фонд будет информировать жителей России об окончании сроков предоставления соцвыплат или других изменениях.

Читайте также: Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства

Авторизация на российских сайтах через зарубежные сервисы будет запрещена

С 1 декабря 2023 года в Федеральном законе №149 вступит в силу новая статья, которая запрещает авторизацию на российских интернет-ресурсах, сайтах и в информационных системах с помощью зарубежных сервисов.

Теперь на российских ресурсах можно будет авторизоваться только с помощью портала «Госуслуги», Единой биометрической системы или другой, например, ВКонтакте и Mail.ru.

Срок для перехода на авторизацию только через российские системы для интернет-ресурсов, действующих в стране, могут продлить до 1 января 2025 года.

Бизнесу запретят навязывать свои услуги

С 1 декабря 2023 года предприниматели и компании будут платить штрафы, если навязывают клиентам товары и услуги за дополнительную плату. Речь идет о ситуациях, когда людям предлагают подписать другие соглашения, которые якобы обязательны для заключения основного договора.

Это в том числе касается некоторых застройщиков, которые навязывают покупателям дополнительные услуги при покупке квартир в новостройках. 

Для должностных лиц штраф составит 2–4 тысячи рублей, для юридических лиц — 20–40 тысяч рублей. Если поставщики услуг откажутся рассмотреть претензии клиентов о навязывании услуг, штраф увеличится до 15–30 тысяч рублей для должностных лиц и 100–300 тысяч рублей для юридических лиц.

Читайте также: Покупать или подождать: эксперты рассказали, стоит ли сейчас приобретать жильё

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что изменится в законах о недвижимости в 2023 году
61K
Данные о всех жильцах могут внести в ЕГРН для защиты покупателей квартир
933
Сбер назвал самые частые страховые случаи с жильём в 2023 году
2K
Дачную амнистию для СНТ могут продлить до 2031 года
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
28
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
864
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
122
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал