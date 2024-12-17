В Сибири стало в девять раз меньше долгостроев за три года
Число проблемных домов в Сибирском федеральном округе с 2021 года сократилось с 303 до 34. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента в округе Анатолия Серышева.
«В сфере восстановления прав участников долевого строительства в течение текущего года из реестра проблемных объектов исключено 43 дома, восстановлены права более 2 тыс. граждан. За три года число долгостроев удалось сократить — с 303 в 2021 году до 34 проблемных объектов, которые остаются в Сибири по состоянию на декабрь 2024 года», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что число обманутых дольщиков уменьшилось с 16 тыс. до 3,6 тыс. человек. Вместе с тем, согласно данным, проблемных домов больше нет в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.
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