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В Сибири стало в девять раз меньше долгостроев за три года

Дата публикации: 17 дек 2024
В Сибири стало в девять раз меньше долгостроев за три года

Число проблемных домов в Сибирском федеральном округе с 2021 года сократилось с 303 до 34. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полномочного представителя президента в округе Анатолия Серышева.

«В сфере восстановления прав участников долевого строительства в течение текущего года из реестра проблемных объектов исключено 43 дома, восстановлены права более 2 тыс. граждан. За три года число долгостроев удалось сократить — с 303 в 2021 году до 34 проблемных объектов, которые остаются в Сибири по состоянию на декабрь 2024 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что число обманутых дольщиков уменьшилось с 16 тыс. до 3,6 тыс. человек. Вместе с тем, согласно данным, проблемных домов больше нет в республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Иркутской и Кемеровской областях.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
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