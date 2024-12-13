В Росреестре сообщили о росте спроса на новостройки Москвы
Продажи жилой и коммерческой недвижимости в новостройках Москвы растут третий месяц подряд. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
«В ноябре 2024 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 680 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости, что на 9,5% больше октября текущего года (10 667 ДДУ). После снижения в августе число первичных сделок растет третий месяц подряд», —говорится в сообщении.
Однако это на 29% меньше, чем в рекордном ноябре 2023 года (16,46 тыс. договоров), но на 44,4% больше, если сравнивать с тем же месяцем 2022-го (8,09 тыс.).
На жилую недвижимость в ноябре пришлось 7,22 тыс. ДДУ, на коммерческую — 4,45 тыс. Этот результат превышает октябрьское значение на 15% и 1,6% соответственно. Относительно ноября 2023 года он меньше на 33,7% и 19,9%.
Всего с начала года на жилую и нежилую недвижимость в Москве оформили 121,59 тыс. договоров долевого участия, что на 17,6% меньше, чем за 11 месяцев 2023-го.
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