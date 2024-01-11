Россияне назвали размер пенсии мечты
Среднестатистический работающий россиянин считает достойной пенсию в 47,6 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом комфортная сумма для мужчин — 48,7 тыс. руб., для женщин — 46,7 тыс. руб. Как отмечается, чем старше респонденты и чем выше их зарплата, тем больше и пенсия их мечты.
Опрос SuperJob показал, что самые большие запросы у москвичей и петербуржцев: 51,5 тыс. руб. и 49 тыс. руб. соответственно. Затем следуют жители Тюмени (48,9 тыс. руб.), Владивостока (48,6 тыс. руб.) и Челябинска (48,3 тыс. руб.)
С января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5%. В том числе это касается 27 млн пенсионеров по старости, чьи выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тыс. руб. в месяц. В среднем неработающие пенсионеры будут получать 23,4 тыс. руб. в месяц.