В Сбере назвали самые крупные траты на подростков
Больше всего российские семьи тратят на образование и одежду для своих детей-подростков. Об этом свидетельствуют результаты опроса СберНПФ и образовательной компании MAXIMUM Education.
В исследовании участвовали 1,5 тыс. родителей учеников школ 5-11 классов. Они рассказали о своих расходах на детей, обучению их финансовой грамоте и выдаче карманных денег.
Среди крупнейших статей расходов наряду с образованием (34%) и одеждой (24%) здоровье и развлечения. О них заявили 21% и 17% респондентов соответственно.
«Мы видим, что образование выступает главной статьей расходов у значительной доли респондентов и что многие хотят увеличить вложения в эту сферу. 34% россиян готовы тратить больше на детское образование», — рассказала исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.
Почти четверть опрошенных (21%) хотели бы больше вкладываться в здоровье ребенка. Меньше всего родителей готовы увеличивать расходы на питание (14%) и одежду (13%).
Сколько карманных денег родители дают детям
Как выяснили эксперты, большинство респондентов (85%) регулярно дают детям карманные деньги. В основном это суммы до 500 руб. и до 1 тыс. руб. в неделю (67% и 21%). Более крупные суммы дают 8% опрошенных.
Между тем 77% родителей объясняют своим детям, как надо обращаться с деньгами, а именно как учитывать доходы и расходы, откладывать деньги и так далее. Меньше четверти респондентов дают средства, не объясняя, как с ними обращаться.
«Мы видим, что родители стали чаще интересоваться дополнительным образованием детей уже в средней школе, и к нам все чаще приходят ученики 8-9 классов. Не исключено, что это связано с ростом популярности техникумов и колледжей, из-за чего родители и ученики начинают раньше задумываться о профориентации и дополнительной подготовке», — говорит генеральный директор образовательной компании MAXIMUM Education Михаил Мягков.
Более половины (63%) респондентов рассказали, что их дети часть карманных денег откладывают. Накопления детей большинства из них (58%) начинаются от 5 тыс. руб., у 42% — до 5 тыс. руб.
При оплате покупок подростки в основном используют банковскую карту. Дети 28% респондентов — обычную, 25% — специальную детскую. При этом каждый третий ребенок (32%) предпочитает платить наличными.