Стало известно, сколько россиян пополняют финансовую подушку безопасности
Регулярно откладывают деньги 21% граждан, эта полезная финансовая привычка оказалось у них одной из основных. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и Rambler&Co.
В рамках опроса, который проходил на медиаресурсах Rambler&Co в конце декабря 2023 года, россияне (37 тыс. пользователей) рассказали о своих полезных и вредных финансовых привычках.
Так, самыми распространенными полезными привычками оказались своевременное внесение обязательных платежей (31%), формирование финансовой подушки безопасности (21%) и регулярный учет трат и доходов (17%). При этом лишь 5% опрошенных ответили, что у них нет подобных привычек.
Что касается вредных финансовых привычек, 33% респондентов назвали спонтанные незапланированные покупки. Еще 15% могут преждевременно израсходовать отложенные деньги, 12% не умеют придерживаться установленного бюджета. 34% опрошенных не нашли у себя вредных финансовых привычек.
Что думают россияне о финансовых привычках
Кроме того, 37% россиян уверены, что создание подушки безопасности — база для крепкого финансового здоровья. 35% считают таковой привычку грамотно распоряжаться деньгами. Еще 17% респондентов заявили, что очень важно регулярно инвестировать, 11% отметили умение составлять эффективный личный финансовый план.
Директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Павел Бурин напомнил, что кредитная организация активно развивает сервисы и инструменты планирования финансов, которые помогают людям улучшать финансовое здоровье и качество жизни.
«Весь декабрь 2023 года мы помогали клиентам изучать их финансовое поведение. Мы предложили людям хотя бы раз в неделю заходить в наш сервис "Анализ финансов" в приложении "Сбербанк Онлайн" и контролировать свои финансовые потоки, чтобы понимать, на что, когда и как они тратят деньги», — объяснил он.
По словам Бурина, эта привычка показывает сильные и слабые стороны финансового поведения людей и снижает тревогу.