Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Стало известно, сколько россиян пополняют финансовую подушку безопасности

Дата публикации: 16 янв 2024
Стало известно, сколько россиян пополняют финансовую подушку безопасности

Регулярно откладывают деньги 21% граждан, эта полезная финансовая привычка оказалось у них одной из основных. Об этом говорится в исследовании Сбербанка и Rambler&Co.

В рамках опроса, который проходил на медиаресурсах Rambler&Co в конце декабря 2023 года, россияне (37 тыс. пользователей) рассказали о своих полезных и вредных финансовых привычках.

Так, самыми распространенными полезными привычками оказались своевременное внесение обязательных платежей (31%), формирование финансовой подушки безопасности (21%) и регулярный учет трат и доходов (17%). При этом лишь 5% опрошенных ответили, что у них нет подобных привычек.

Что касается вредных финансовых привычек, 33% респондентов назвали спонтанные незапланированные покупки. Еще 15% могут преждевременно израсходовать отложенные деньги, 12% не умеют придерживаться установленного бюджета. 34% опрошенных не нашли у себя вредных финансовых привычек.

Что думают россияне о финансовых привычках

Кроме того, 37% россиян уверены, что создание подушки безопасности — база для крепкого финансового здоровья. 35% считают таковой привычку грамотно распоряжаться деньгами. Еще 17% респондентов заявили, что очень важно регулярно инвестировать, 11% отметили умение составлять эффективный личный финансовый план.

Директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбербанка Павел Бурин напомнил, что кредитная организация активно развивает сервисы и инструменты планирования финансов, которые помогают людям улучшать финансовое здоровье и качество жизни.

«Весь декабрь 2023 года мы помогали клиентам изучать их финансовое поведение. Мы предложили людям хотя бы раз в неделю заходить в наш сервис "Анализ финансов" в приложении "Сбербанк Онлайн" и контролировать свои финансовые потоки, чтобы понимать, на что, когда и как они тратят деньги», — объяснил он.

По словам Бурина, эта привычка показывает сильные и слабые стороны финансового поведения людей и снижает тревогу.

Читайте также: Россияне рассказали, на что собираются копить в 2024 году

Новости
События рынка недвижимости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
Рекомендуем
Зумеры рассказали, что им нужно для комфортной жизни на пенсии
799
Россияне назвали зарплату мечты
8K
В России запустят надежный механизм накопления денег на ипотеку
3K
Сбер зафиксировал рост зарплат в России
2K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
889
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал