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Новости
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В Сбере фиксируют рост спроса на полисы страхования жилья

Дата публикации: 07 авг 2024
В Сбере фиксируют рост спроса на полисы страхования жилья

Клиенты «СберСтрахования» за полгода оформили 1,4 млн полисов защиты недвижимости, это на 5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

«Клиенты "СберСтрахования" за первое полугодие 2024 года оформили 1,4 миллиона полисов страхования жилья — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в «СберСтраховании».

74% полисов пришлось на ипотечное страхование, 26% — на программы добровольной защиты недвижимости. Спрос на последние по сравнению с первым полугодием 2023-го увеличился на 14%. Число договоров ипотечного страхования остается на уровне прошлого года.

По данным «СберСтрахования», чаще других жилье страховали жители Москвы (9%), Московской (7%) и Свердловской областей (4%). Ипотечное страхование было наиболее востребовано в Московской (7%) и Свердловской (4%) областях и Краснодарском крае (4%). Добровольное — в Москве (24%), Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (4%).

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, с начала года «СберСтрахование» выплатило по полисам страхования жилья около 1,7 млрд руб. Из них 56% — по полисам добровольной защиты недвижимости, 44% — по договорам ипотечного страхования.

«Более 700 млн руб., а это около 40% от совокупной суммы выплат, получили владельцы жилья, пострадавшего от весенних паводков», — добавил он.

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Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии2
Е
Екатерина Ц.
09 авг 2024

Странно но без сберстрахования семейная ипотека не 6 а 7 %,🤔😐совпадение?....

Домклик
09 авг 2024

Екатерина Ц.здравствуйте! Подключение пакета услуг Домклик Плюс гарантирует вам страховую защиту, которая предусматривает полное погашение кредита при наступлении страхового события, а также предоставляет вам бесплатную подписку Сберпрайм и некоторые другие бонусы. Подробнее в нашей статье: https://blog.domclick.ru/home/post/podpiska-domklik-pochemu-eto-udobno-i-vygodno

Подключение пакета услуг является добровольным волеизъявлением клиента. В рамках постановления Правительства РФ предусмотрено снижение процентной ставки по кредиту при предоставлении страхового полиса.

На текущий момент банк дисконтирует ставку при подключении пакета услуг Домклик Плюс, включающий в себя страхование жизни и здоровья.

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