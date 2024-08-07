В Сбере фиксируют рост спроса на полисы страхования жилья
Клиенты «СберСтрахования» за полгода оформили 1,4 млн полисов защиты недвижимости, это на 5% больше, чем за аналогичный период 2023-го.
«Клиенты "СберСтрахования" за первое полугодие 2024 года оформили 1,4 миллиона полисов страхования жилья — на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в «СберСтраховании».
74% полисов пришлось на ипотечное страхование, 26% — на программы добровольной защиты недвижимости. Спрос на последние по сравнению с первым полугодием 2023-го увеличился на 14%. Число договоров ипотечного страхования остается на уровне прошлого года.
По данным «СберСтрахования», чаще других жилье страховали жители Москвы (9%), Московской (7%) и Свердловской областей (4%). Ипотечное страхование было наиболее востребовано в Московской (7%) и Свердловской (4%) областях и Краснодарском крае (4%). Добровольное — в Москве (24%), Московской области (7%) и Санкт-Петербурге (4%).
Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, с начала года «СберСтрахование» выплатило по полисам страхования жилья около 1,7 млрд руб. Из них 56% — по полисам добровольной защиты недвижимости, 44% — по договорам ипотечного страхования.
«Более 700 млн руб., а это около 40% от совокупной суммы выплат, получили владельцы жилья, пострадавшего от весенних паводков», — добавил он.
Страхование недвижимости, жизни и здоровья: ответы на популярные вопросы
Странно но без сберстрахования семейная ипотека не 6 а 7 %,🤔😐совпадение?....
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