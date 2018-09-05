Как застройщик подружил соседей, и всем понравилось

Именно к этому мы и стремились

Построить жилой дом и продать в нем квартиры — слишком мало для социально ответственного застройщика. Необходимо создать комфортное пространство для жизни, отдыха и общения с соседями.

История застройщика, который продает не просто квадратные метры, а образ жизни, и не исчезает после передачи ключей.

А вы знаете своих соседей?

Просматривая группы наших дольщиков в различных жилых комплексах, мы постоянно отмечаем для себя, что им нравится или не нравится, отвечаем на их вопросы или предлагаем помощь. Но есть и такие ситуации, повлиять на которые могут только сами жители.

Например, не редкость в этих же группах фотографии машин, заехавших на тротуар, или мусора, который оставили за собой жильцы или нанятые ими рабочие. Здесь же сообщения, как кто-то сломал информационную табличку или выставил «ароматный» мусорный мешок за дверь.

Невольно вспоминается фраза «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Очень важно поддерживать чистоту и уважать друг друга.

Когда люди знакомы друг с другом, они уже не пройдут мимо урны, начнут бережно относиться к общедомовому имуществу. Кроме этой взаимной ответственности соседи могут стать друзьями и даже просто интересными собеседниками.

Так я сам познакомился со своим с соседом, оказалось что он и его жена стоматологи. Теперь я лечу зубы у них в клинике — со скидкой и индивидуальным подходом)

Просматривая группу дольщиков ЖК «Графика», мы увидели пост о субботнике, где инициативная группа жильцов предлагала объединиться и совместными усилиями убраться во дворе после зимы.

Нас осенило

Пришла идея, взять организацию этого субботника на себя и провести 5 мая настоящий тимблидинг для жильцов. Подобные игры часто проводят в крупных организациях с целью знакомства сотрудников и командообразования. Любой тимбилдинг — это комплекс заданий, выполнить которые можно лишь объединив усилия со всеми членами команды. Он развивает умение участников слушать и слышать, распределять задачи, координировать действия, брать ответственность и самое главное — доверять.

Именно к этому мы и стремились

Выделили для себя волейбольную площадку: там удобно было разместить все снаряды, рядом располагались детская площадка и тренажеры.

Отдельно продумывали развлечения для детей — аниматор, большая башня «Дженга» и различные дворовые игры пришлись по душе юным жителям комплекса.

Разумеется, не обошлось без музыки и микрофона.

Место было удачным ещё и потому, что находилось буквально в самом центре двора и хорошо просматривалось из окон домов и с балконов.

После появилась идея жарки сосисок на мангале, мы предусмотрительно позвонили в МЧС и уточнили, можно ли это устроить. Никаких проблем здесь не возникло. Потом я вспомнил, что у ресторана неподалеку был вагончик для выездного обслуживания, позвонил им, мне ответили, что с лёгкостью всё организуют.

Субботник нужно было закрепить воспоминанием — решили подарить участникам памятные магниты в финале субботника. И вновь мы не ограничились только этим, тема начала развиваться. Продумали коллекцию магнитов, сейчас вручали «За добрососедство», далее планируем и другие в зависимости от мероприятий, которые мы будем проводить во дворах в будущем.

Я написал пост, по-доброму и с душой, так как это сделал бы добрососед.

Его мы выложили в группе дольщиков, на следующий день анкет было заполнено только 8, спустя день — 16. До мероприятия оставалось всего несколько дней…

Думал, что анкет будет больше 100, учитывая, что в «Графике» порядка 500 квартир. Эту запись просмотрели не менее 1000 человек, а заявок в конечном счёте набралось 24, в сумме это 50 человек. Недостаточно для проведения мероприятия такого формата.

После обзвонили базу клиентов, купивших квартиры в ЖК «Графика», заявок стало 50.

Честно, я был готов даже идти по квартирам, но понимал что и времени на это уже нет. Нужно делать, и люди выйдут сами, когда увидят.

И вот настал день «икс». Когда заиграла музыка, люди начали выглядывать из своих окон и постепенно подходить к нам.

Зажигательная музыка, запах жареных сосисок, смех детей и радость родителей заполнили площадку в этот день. Хот-доги, кстати, были съедены очень быстро)

После окончания тимбилдинга мы сделали совместные фотографии, на которых соседи дружно обнимаются, подарили им заготовленные к мероприятию магниты «Люблю свой двор».

Затем все вместе отправились на уборку территории.

Конечно, территория уже была более менее убрана — дворник хорошо справляется со своей работой, поэтому мы взяли лопаты и стали раскидывать снег, который ещё не растаял, а женщины с детьми взяли грабли.

И вот уборка закончилось, и можно смело выдохнуть. Мы все получили кайф от проделанной работы. В процессе всего субботника к нам подходили жильцы и благодарили за организацию мероприятия. Позитивную обратную связь мы получили и в социальных сетях — комментарии были в группе СКАТа и в группе дольщиков.

В нашей работе такая обратная связь — редкость. Люди чаще говорят и пишут негативные отзывы или то, о чём переживают. И именно это позволило нам понять, что мы всё делаем правильно.

После проведения этого события мы обсудили моменты, которые можно было бы улучшить. В итоге приняли решение, что добрососедство мы будем проводить спустя год после выдачи ключей в жилых комплексах.

Что в итоге?

Мы реализовали идею в полноценное масштабное мероприятие за 10 дней. Мы смогли донести, что не только продаём квадратные метры, мы продаем образ жизни, и нам не безразличны наши жильцы. Мы не исчезаем из жизни дольщиков после продажи квартиры, как многие другие застройщики.

Бюджет данного мероприятия сопоставим с месячной рекламой на телеканале, но мы получили гораздо большее от нашего мероприятия, нежели от простого рекламного ролика. Это эмоции и много положительной обратной связи, которая начала расходиться от человека к человеку по «сарафану», это вклад в образ той архитектуры жизни, который мы создавали и продолжаем формировать.

Субботники стали доброй традицией

За лето мы провели еще два подобных мероприятия. Укрепить добрососедство и подружить жильцов нам помогли освежающие фруктовые лимонады домашнего приготовления и строительный городок во дворе — большой конструктор увлёк маленьких жителей, пока старшие совместными усилиями боролись за звание добрососедей. А в финале участники, загадав желание, запустили в небо воздушные шары.

Автор текста: Антон Власов

Маркетолог из трущоб

По-доброму и с душой