Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
7 мин
13K

Как застройщик подружил соседей, и всем понравилось

Дата публикации: 05 сен 2018
Как застройщик подружил соседей, и всем понравилось
Содержание

Построить жилой дом и продать в нем квартиры — слишком мало для социально ответственного застройщика. Необходимо создать комфортное пространство для жизни, отдыха и общения с соседями.

История застройщика, который продает не просто квадратные метры, а образ жизни, и не исчезает после передачи ключей. 

А вы знаете своих соседей?

Просматривая группы наших дольщиков в различных жилых комплексах, мы постоянно отмечаем для себя, что им нравится или не нравится, отвечаем на их вопросы или предлагаем помощь. Но есть и такие ситуации, повлиять на которые могут только сами жители.

Например, не редкость в этих же группах фотографии машин, заехавших на тротуар, или мусора, который оставили за собой жильцы или нанятые ими рабочие. Здесь же сообщения, как кто-то сломал информационную табличку или выставил «ароматный» мусорный мешок за дверь.

Невольно вспоминается фраза «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Очень важно поддерживать чистоту и уважать друг друга.

Когда люди знакомы друг с другом, они уже не пройдут мимо урны, начнут бережно относиться к общедомовому имуществу. Кроме этой взаимной ответственности соседи могут стать друзьями и даже просто интересными собеседниками.

Так я сам познакомился со своим с соседом, оказалось что он и его жена стоматологи. Теперь я лечу зубы у них в клинике — со скидкой и индивидуальным подходом)

Просматривая группу дольщиков ЖК «Графика», мы увидели пост о субботнике, где инициативная группа жильцов предлагала объединиться и совместными усилиями убраться во дворе после зимы.

Нас осенило

Пришла идея, взять организацию этого субботника на себя и провести 5 мая настоящий тимблидинг для жильцов. Подобные игры часто проводят в крупных организациях с целью знакомства сотрудников и командообразования. Любой тимбилдинг — это комплекс заданий, выполнить которые можно лишь объединив усилия со всеми членами команды. Он развивает умение участников слушать и слышать, распределять задачи, координировать действия, брать ответственность и самое главное — доверять.

Именно к этому мы и стремились

Выделили для себя волейбольную площадку: там удобно было разместить все снаряды, рядом располагались детская площадка и тренажеры.

Отдельно продумывали развлечения для детей — аниматор, большая башня «Дженга» и различные дворовые игры пришлись по душе юным жителям комплекса.

Разумеется, не обошлось без музыки и микрофона.

Место было удачным ещё и потому, что находилось буквально в самом центре двора и хорошо просматривалось из окон домов и с балконов.

После появилась идея жарки сосисок на мангале, мы предусмотрительно позвонили в МЧС и уточнили, можно ли это устроить. Никаких проблем здесь не возникло. Потом я вспомнил, что у ресторана неподалеку был вагончик для выездного обслуживания, позвонил им, мне ответили, что с лёгкостью всё организуют.

Субботник нужно было закрепить воспоминанием — решили подарить участникам памятные магниты в финале субботника. И вновь мы не ограничились только этим, тема начала развиваться. Продумали коллекцию магнитов, сейчас вручали «За добрососедство», далее планируем и другие в зависимости от мероприятий, которые мы будем проводить во дворах в будущем.

Я написал пост, по-доброму и с душой, так как это сделал бы добрососед.

Его мы выложили в группе дольщиков, на следующий день анкет было заполнено только 8, спустя день — 16. До мероприятия оставалось всего несколько дней…

Думал, что анкет будет больше 100, учитывая, что в «Графике» порядка 500 квартир. Эту запись просмотрели не менее 1000 человек, а заявок в конечном счёте набралось 24, в сумме это 50 человек. Недостаточно для проведения мероприятия такого формата.

После обзвонили базу клиентов, купивших квартиры в ЖК «Графика», заявок стало 50.

Честно, я был готов даже идти по квартирам, но понимал что и времени на это уже нет. Нужно делать, и люди выйдут сами, когда увидят.

И вот настал день «икс». Когда заиграла музыка, люди начали выглядывать из своих окон и постепенно подходить к нам.

Зажигательная музыка, запах жареных сосисок, смех детей и радость родителей заполнили площадку в этот день. Хот-доги, кстати, были съедены очень быстро)

После окончания тимбилдинга мы сделали совместные фотографии, на которых соседи дружно обнимаются, подарили им заготовленные к мероприятию магниты «Люблю свой двор».

Затем все вместе отправились на уборку территории.

Конечно, территория уже была более менее убрана — дворник хорошо справляется со своей работой, поэтому мы взяли лопаты и стали раскидывать снег, который ещё не растаял, а женщины с детьми взяли грабли.

И вот уборка закончилось, и можно смело выдохнуть. Мы все получили кайф от проделанной работы. В процессе всего субботника к нам подходили жильцы и благодарили за организацию мероприятия. Позитивную обратную связь мы получили и в социальных сетях — комментарии были в группе СКАТа и в группе дольщиков.

В нашей работе такая обратная связь — редкость. Люди чаще говорят и пишут негативные отзывы или то, о чём переживают. И именно это позволило нам понять, что мы всё делаем правильно.

После проведения этого события мы обсудили моменты, которые можно было бы улучшить. В итоге приняли решение, что добрососедство мы будем проводить спустя год после выдачи ключей в жилых комплексах.

Что в итоге?

Мы реализовали идею в полноценное масштабное мероприятие за 10 дней. Мы смогли донести, что не только продаём квадратные метры, мы продаем образ жизни, и нам не безразличны наши жильцы. Мы не исчезаем из жизни дольщиков после продажи квартиры, как многие другие застройщики.

Бюджет данного мероприятия сопоставим с месячной рекламой на телеканале, но мы получили гораздо большее от нашего мероприятия, нежели от простого рекламного ролика. Это эмоции и много положительной обратной связи, которая начала расходиться от человека к человеку по «сарафану», это вклад в образ той архитектуры жизни, который мы создавали и продолжаем формировать. 

Субботники стали доброй традицией 

За лето мы провели еще два подобных мероприятия. Укрепить добрососедство и подружить жильцов нам помогли освежающие фруктовые лимонады домашнего приготовления и строительный городок во дворе — большой конструктор увлёк маленьких жителей, пока старшие совместными усилиями боролись за звание добрососедей. А в финале участники, загадав желание, запустили в небо воздушные шары. 

Автор текста: Антон Власов

Маркетолог из трущоб

По-доброму и с душой

7 лучших идей для интерьера кухни

Советы по ремонту квартиры с котом

Уезжаю в отпуск. Как позаботиться о квартире

Список новостроек, аккредитованных Сбербанком

Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
795
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал