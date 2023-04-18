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В России ввели штрафы за раскрытие чужих данных из ЕГРН

Дата публикации: 18 апр 2023
В России ввели штрафы за раскрытие чужих данных из ЕГРН

Госдума приняла закон об ответственности за противоправное распространение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Речь идёт о случаях, когда должностные лица органов государственной власти, местного самоуправления, организации и другие люди распространяют полученные из ЕГРН сведения за оплату, а также создавая сайты, программы или приложения с такой информацией.

За такие действия установлен штраф на граждан в размере от 15 до 25 тыс. рублей, на должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 80 до 100 тыс. рублей, на юридических лиц — от 350 до 400 тыс. рублей

За повторное административное правонарушение штраф на граждан составит от 40 до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 80 до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до 1-го года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 150. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 до 600 тыс. рублей.

Сведения из ЕГРН перестали быть публичными

С 1 марта 2023 года Росреестр перестал публиковать сведения о собственниках в выписке из ЕГРН, если её заказывают третьи лица. Это сделано в целях безопасности личной информации. Получить выписку с данными о собственнике можно только с его согласия.

Чтобы сделки с жильём оставались быстрыми и удобными, Сбер запустил своё решение: клиенты Домклик смогут подтверждать владение недвижимостью в упрощенном порядке, бесплатно, безопасно и онлайн. Не нужно писать заявление с согласием на раскрытие своих данных в Росреестр, а затем заказывать выписку в ведомстве или дважды ехать в МФЦ и ждать 5 рабочих дней. Достаточно выполнить всего три действия, а данные о недвижимости будут доступны только Сбербанку и Домклик.

Узнать подробнее о подтверждении собственности через Домклик>>

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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