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Новости
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Пособие при рождении ребенка предложили увеличить до 30 тыс. рублей

Дата публикации: 09 янв 2024
Пособие при рождении ребенка предложили увеличить до 30 тыс. рублей

Размер единовременного пособия при рождении детей предлагают повысить с 20,4 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Такой законопроект 9 января внесут в Госдуму, пишет «Российская газета».

Право на эту выплату имеет один из родителей. Если в семье рождаются несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.

Законопроект разработали депутаты от ЛДПР. Изменения вносятся в 12 статью закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Предполагается, что они вступят в силу 1 июля 2024 года.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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