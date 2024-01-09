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Пособие при рождении ребенка предложили увеличить до 30 тыс. рублей
Дата публикации: 09 янв 2024
Размер единовременного пособия при рождении детей предлагают повысить с 20,4 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Такой законопроект 9 января внесут в Госдуму, пишет «Российская газета».
Право на эту выплату имеет один из родителей. Если в семье рождаются несколько детей, пособие выплачивается на каждого из них.
Законопроект разработали депутаты от ЛДПР. Изменения вносятся в 12 статью закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Предполагается, что они вступят в силу 1 июля 2024 года.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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